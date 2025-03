Vela Gialla, via all’abbattimento. Manfredi e Di Bari sul posto

Visite: 13

Un nuovo passo in avanti nella riqualificazione di Scampia. E’ in corso di abbattimento la Vela Gialla alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del prefetto di Napoli, Michele Di Bari. Si tratta di una delle ultime tre Vele ancora esistenti. Stessa sorte toccherà poi alla Vela Rossa, mentre quella Celeste, la Vela in cui il crollo di una scala a luglio 2024 ha causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 12 tra cui molti bambini, è previsto che verrà ristrutturata e rimarrà unica testimonianza di un progetto nato come avveniristico e naufragato diventando uno dei peggiori ghetti d’Italia.