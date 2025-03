Napoli, Madonna con pillola abortiva: Battaglia condanna “rispettate la fede”, ma invita al dialogo

L’immagine della Madonna con una pillola abortiva tra le mani, esibita durante la manifestazione dell’8 marzo a Napoli, ha scatenato un’ondata di polemiche e reazioni contrastanti. Il cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, ha espresso “turbamento” e ha definito l’immagine “un’offesa alla fede e ai valori più profondi che animano la vita di milioni di persone”.

L’associazione Pro Vita & Famiglia Onlus ha definito l’atto un “vilipendio della religione”, mentre Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, pur non apprezzando la scelta di offendere i simboli religiosi, ha accusato Pro Vita di “strumentalizzare la religione”.

Il cardinal Battaglia ha ribadito la disponibilità della Chiesa partenopea al dialogo, ma ha sottolineato che questo deve basarsi su “ascolto e rispetto”, non su “ferite e contrapposizioni”. Ha riconosciuto la libertà di espressione come un diritto fondamentale, ma ha anche ricordato la responsabilità di esprimersi “senza ledere la sensibilità degli altri”.

L’arcivescovo ha definito il tema dell’aborto “complesso e doloroso”, ribadendo l’impegno della Chiesa nell’accompagnare chi è tentato da questa scelta e nell’accogliere le ferite che essa lascia. Ha sottolineato l’importanza del dialogo con chi la pensa diversamente, ma ha anche ribadito che la libertà di espressione non può diventare un pretesto per il “dileggio o per il disprezzo della fede e dei valori altrui”.

Il cardinal Battaglia ha concluso il suo intervento con un appello al dialogo, sottolineando che “la strada non può essere mai quella della provocazione, ma del dialogo”.