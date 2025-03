Pallanuoto, sconfitta di misura del Posillipo a Bologna

Condividi

Il primo gol della partita è di Urbinati per i padroni di casa, risponde Radulovic. La formazione di casa si riporta avanti con il gol di Valentino Gallo, il pareggio è ancora di Radulovic, in superiorità per il 2-2 a metà tempo. Il Posillipo trova il primo vantaggio della gara con il gol di Valle, Cocchi trova il gol del 3-3 ma è Somma, con un gran tiro, a segnare il 4-3 rossoverde e, successivamente, Brguljan realizza il 5-3 dopo il primo tempo.

Nel secondo tempo ancora magia per Brguljan, a segno con un pallonetto, Radulovic realizza il 7-3 dalla distanza. Torna a segnare Bologna che trova un controparziale di 3-0, firmato da Condemi e dalle reti in superiorità di Cocchi e dell’ex Abramson. Il Posillipo riesce a sbloccarsi con il gol di Brguljan con uomo in più ma nel finale è ancora la De Akker con Urbinati a realizzare per il 7-8 a metà partita.

Segna il Posillipo in controfuga in apertura terzo quarto con Valle, Bragantini risponde con un bel pallonetto e con il gol della parità a metà tempo. Torna avanti il Posillipo con Milicic che colpisce in superiorità, non si segna nel prosieguo del parziale. Si va all’ultimo intervallo sul 9-10 in favore dei rossoverdi.

Pareggia immediatamente Bologna con Bragantini, Abramson segna in superiorità per il vantaggio De Akker, pareggia il Posillipo con il gol in superiorità di Radulovic ma è ancora la De Akker a riportarsi avanti con Bragantini. Grandi occasioni da una parte e dall’altra, la De Akker trova il doppio vantaggio andando a segno con Condemi, 13-11, ma il Posillipo prova a reagire con il gol di Zeno Bertoli ma il tiro finale di Brguljan si stampa sulla traversa. Finisce 13-12 per i padroni di casa.

Il Posillipo tornerà in campo venerdi prossimo 14 marzo alle ore 15,30 contro l’AN Brescia, per i quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia, che si terrà alla Piscina Scandone il prossimo weekend, dal 14 al 16 marzo.

Dichiarazione Pino Porzio allenatore Posillipo:

“Partita dai due volti, molto bene fino al 3:7 poi abbiamo avuto la possibilità di portarci sul 3:8 con l’uomo in più ed abbiamo sbagliato e, come spesso accade, c’è stato un loro ritorno in partita. Nella fase centrale c’è stata molta confusione in acqua e fuori dove noi abbiamo subito soprattutto tiri diretti dai 6 metri che alla fine hanno pesato molto nell’economia della partita. Dobbiamo imparare a chiudere le gare senza dare la possibilità all’avversario di rientrare, abbiamo sbagliato molto anche in fase realizzativa pur avendo numerose opportunità. Una gara che abbiamo condotto comunque fino ad inizio 4 tempo, ma poi ci è mancata quella cattiveria, lucidità, per portare a casa un risultato positivo”

De Akker Bologna- C.N.Posillipo 13-12 (3-5; 4-3; 2-2; 4-2)

Bologna: Valle, Abramson 2, Rouwenhorst, Bragantini 5, Milakovic, Lucci, Tringali, Gallo, Condemi 2, Luongo, Cocchi 2, Urbinati 2, Pederielli, Martini. All.Mistrangelo

Posillipo: Izzo, Somma 1, Rocchino, Brguljan 3, Mattiello, Aiello, Radulovic 3, Cuccovillo 1, Briganti, Bertoli 1, Milicic 1, Saccoia, Spinelli, Valle 2. All.Porzio

Nella foto di Pierpaolo Capano, Nicola Cuccovillo













