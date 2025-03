Napoli Basket, gara al cardiopalma contro Cremona ma gli azzurri cedono nel finale

Condividi

Sanguinosa sconfitta per la S. S. Napoli Basket che lotta per tutta la partita, ma cede nel finale alla Vanoli Cremona. Determinante anche l’uscita dal campo, ad inizio del terzo periodo, di Green per un risentimento muscolare.Il primo canestro è firmato da Pangos, ma Cremona replica subito con l’ex Owens da tre. Davis segna 5 punti consecutivi, ma Totè accorcia. Cremona con Nikolic allunga a metà periodo sul 12-7 e Valli chiama time out. Green si sblocca da tre, ma Christon riporta la Vanoli a più 6. Egbunu, Treier e Pullen entrano bene in partita e Napoli si riporta a meno 4 dopo essere stata sotto di 9. Il primo periodo si chiude con il punteggio di 26-20 per Cremona.

In avvio del secondo periodo segnano Pullen ed Egbunu. Si sblocca anche Zubcic e Napoli arriva a meno 2. Cremona reagisce subito con un parziale 10-0 e gli azzurri sono costretti a chiamare time out sotto nel punteggio 38-26. Green da tre e Totè provano a reagire con un parziale 0-5 che costringe la Vanoli a chiamare time out. Totè schiaccia e Zubcic da tre con gli azzurri che tornano a meno 2 a quattro minuti dall’intervallo lungo. La partita si accende. La Vanoli reagisce è torna a più 6. Le squadre vanno al riposo con Cremona avanti nel punteggio 49-44.

È Totè a realizzare i primi tre punti del terzo quarto. Zubcic firma la parità 49-49. La Vanoli chiama time out. Christon continua a segnare, ma Treier firma la bomba del sorpasso dopo quattro minuti sul 53-54. Dopo la schiacciata di Owens, Zubcic da tre riporta avanti Napoli. Un gioco di prestigio di Pangos tiene avanti gli azzurri 59-61. La bomba di Pullen porta avanti Napoli di 5 lunghezze. Cremona reagisce con un parziale 6-0 e torna avanti 65-64. Pullen piazza l’ennesima bomba del sorpasso ad un minuto dalla fine del terzo periodo. Zampini con un’azione da tre punti firma la parità 68-68 punteggio con il quale si chiude il terzo quarto.

Napoli inizia l’ultima decisiva frazione di gioco senza Green, alle prese con un problema muscolare, e con Egbunu e Woldetensae gravati di 4 falli. Owens e Zubcic segnano i primi canestri. Totè con 4 punti consecutivi ancora porta avanti gli azzurri di 4 lunghezze. L’altro ex Burns da tre tiene in vita Cremona 73-74. L’asse Zubcic – Totè funzione benissimo. Napoli a quattro minuti dalla fine è avanti 76-78. Totè segna il suo 21 punto e porta glia azzurri a più 4 a tre minuti dalla fine sul 76-80. Davis da tre e Christon in lunetta riportano Cremona a più 1. Ma De Nicolao firma il contro sorpasso. Pangos commette il 5 fallo. Davis in lunetta ne segna uno solo. Pullen sbaglia la penetrazione e Davis con una bomba devastante riporta la Vanoli a più 3 sul punteggio di 85-82. Pullen da distanza siderale sbaglia due volte e Davis la punisce ancora dall’arco. Sotto nel punteggio 89-82 gli azzurri provano a reagire, ma cedono alla Vanoli Cremona con il punteggio finale di 94-85 al termine di una gara giocata con coraggio e combattuta fino alla fine.

Tabellino:

Totè 21, Zubcic 16, Pullen 14, Egbunu 10, Pangos 9, Green 8, Treier 5, De Nicolao 2, Woldetensae, Saccoccia, Mabor n.e.Dichiarazioni Coach Giorgio Valli:

“Abbiamo fatto una partita intelligente, cercando di coinvolgere i lunghi perché é un reparto in cui potevamo avere un piccolo vantaggio nei confronti di Cremona, una partita tatticamente seria e ripeto intelligente, abbiamo costruito pian piano il nostro vantaggio. A pochi minuti dalla fine, sul più quattro, costruiamo un altro buon tiro, sbagliando da 3 punti e dopo abbiamo perso Pangos per cinque falli e per tutto il secondo tempo abbiamo perso Green. Loro invece hanno messo le tre triple decisive ed hanno risolto la partita. Risultato bugiardo perché é stata una partita combattuta fino alla fine, dispiace molto ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi che hanno dato l’anima e che sapevano quanto era importante questa partita. Anche le altre nove partite che mancano lo sono, continuiamo a crederci fermamente perché é troppo importante per Napoli rimanere in questa serie, per tutti noi e per il club e per gli sforzi che sta facendo. Vincere qua non è mai facile soprattutto quando, in alcuni momenti della partita, l’avversario trova dei tiri decisivi.”

