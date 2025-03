QUALIANO, RITROVATO L’ANZIANO DI CUI SI ERANO PERSO LE TRACCE IERI

Condividi

Mario Granata, il pensionato affetto da Alzheimer scomparso ieri dal comune di Qualiano, per la precisione da via Donizetti, è stato ritrovato poco fa da un ragazzo che si chiama Roberto, nella zona del campo rom di Giugliano, che ha poi allertato il 118. Mario sarebbe in buone condizioni, benché sia stato condotto in ospedale per qualche controllo di rito. La famiglia ringrazia il giovane che lo ha individuato.













