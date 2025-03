MARANO, FABBRICA DIVORATA DALLE FIAMME E SGOMBERO PER ALCUNE FAMIGLIE DELL’EDIFICIO

Condividi

Incendio di vaste dimensioni, con colonna di fumo nero ben visibile in tutta Marano, in via Platone, dove il rogo si è alimentato, intorno alle 14 di oggi, in una fabbrica di insegne luminose, Schizzo Grafica. Azienda a conduzione familiare che opera da molti anni sul territorio. Sul posto carabinieri, vigili urbani e i vigili del fuoco. Il rogo, da quanto si apprende, non è doloso. Sgomberate alcune famiglie – pare si tratti di tre nuclei e per motivi precauzionali – che risiedono al primo piano dell’edificio













