MARANO. SCIOGLIMENTO ALLE PORTE. SONO LE ORE DEI PAPPAGALLI, DI QUELLI COL PROBLEMA DEL MEZZOGIORNO, DEI FENOMENI IN BICICLETTA E DEI VASSALLI DI MONTELEONE. OGNUNO DICE LA SUA, MA ALLA FINE SI FARANNO TUTTI LA CARTELLA

Nelle ultime settimane le strade della città sono invase da personaggi discutibili e improbabili che, sulle sorti del Comune, formulano tesi fantomatiche e bislacche. Ogni personaggio fa parte di un gruppo ben più ampio, governato da un portabandiera. Nessuno di questo è credibile, ma “stann semp mmiez”, imperterriti, a da venti-trent’anni, sempre a giudicare e a ritenere di essere chissà quale cima. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta.

Ci sono i pappagalli del Corso Mediterraneo che, in qualità di pennuti avvezzi alla parola, chiacchierano, dicono sciocchezze madornali, sperano in un posticino in giunta (mai ottenuto, perchè in fondo si fanno prendere in giro da chiunque) e vorrebbero dare lezioni di politica a destra e a manca. Sono scarsi, alcuni politicamente finiti da anni, eppure sperano sempre che qualche briciola cada nella loro gabbietta.

Poi ci sono quelli con l’evidente problema del “mezzogiorno”, ovvero piatto a tavola. Sono anche loro personaggi di piccolo cabotaggio che restano a galla solo per “aguazzare” le ultime risorse, per tirare a campare. Politicamente non hanno futuro, ma “tenen famiglia” per questo, in parte, vanno compresi.

Altra categoria dello scacchiere è quella degli indomiti frequentatori di bar, (vecchiume locale che non riuscirebbe a racimolare nemmeno il voto delle proprie consorti) che preferiscono trascorrere intere giornate fuori ai bar dividendosi tra il politichese e un caffè, quasi sempre offerto da terzi.

Seguono, non per ordine di importanza, i “vassalli della contessine”, coloro i quali da anni mantengono la gonna alla super donna del castello. Nei periodi estivi questi signorotti soffiano persino il ventaglio, a lei devono cedergli i diritti di vita, per questo non la abbandonerebbero mai. Sono passati da destra a sinistra, non hanno dignità politica, spina dorsale e stima di nessuno, dopo la fine di questa giunta nessuno più se li filerà. Provano a restare attaccati al carro con tutte le loro forze, come quaglie all’albero.

Spazio anche alle penne di sistema, che inquinano le pagine dei gruppi social maranesi con editoriali di gente sconosciuta, che non conosce il territorio, le sue dinamiche, i personaggi. Gente totalmente di parte, faziosi, pretestuosi e fuori da ogni logica deontologica e professionale.

Ultima categoria, ed è ultima, perchè è la peggiore, è quella dei signorotti in sella alle biciclette elettriche. Sbruffoncelli che ci rimetteranno le penne, perché finiranno dritti dritti nel decreto di scioglimento. Sono quelli che insultano sui social, sotto falso nome, che ridono, che si pavoneggiano, ma anche hanno sempre e solo frequentato gente borderline o anche oltre.

Poi ci sono “gli alti”, quelli che stavano alle falde del Kilimangiaro, che volevano mandare qualcuno alla Colucci e invece ci sono finiti loro e i “russi” di cui sono portavoce.

Al termine di questa consiliatura, destinata ad essere sciolta per mafia, ognuno di questi personaggi si farà la “cartella”, con buona pace di chi ne ha riconosciuto tutto lo squallore e la miseria umana. Sono destinati a cadere dal burrone, proprio come 𝗪𝗶𝗹𝗹𝘆 𝗶𝗹 𝗰𝗼𝘆𝗼𝘁E, corrono, corrono, corrono, ma per loro c’è solo il vuoto.













