Amministrative Giugliano. Udc: “Nelle liste non saranno inclusi esponenti dell’ultima consiliatura”

i vertici provinciali dell’Unione di Centro (UDC), in pieno accordo con la segreteria nazionale del partito, annunciano che nelle liste elettorali per le prossime elezioni comunali di Giugliano non saranno inclusi candidati che hanno già fatto parte del Consiglio Comunale o che hanno ricoperto incarichi di assessore nelle ultime due consiliature.

Questa scelta risponde alla volontà di favorire il lavoro della Commissione d’Accesso, insediatasi presso il Comune di Giugliano a seguito delle note vicende giudiziarie, e di promuovere un reale rinnovamento della classe dirigente locale. Crediamo sia necessario dare nuova linfa agli organi elettivi, aprendo le porte a figure competenti e credibili che possano rappresentare con trasparenza e impegno una nuova fase per la città, fondata sulla legalità e sulla fiducia dei cittadini.

Auspichiamo che anche gli altri partiti seguano la stessa direzione, ponendo al centro delle proprie scelte il rinnovamento e il bene della città. Riteniamo che questo principio debba essere il punto di partenza per la costruzione di una coalizione che possa includere anche altre forze politiche che non si riconoscono nel centrosinistra e che condividono il nostro impegno per un’amministrazione sana, trasparente ed efficiente.

L’UDC è pronta a dare il proprio contributo per un progetto politico serio e credibile, capace di restituire a Giugliano il governo che merita.

