L’ANGOLO DELLA SATIRA. MARANO, LA PROPAGANDA COREANA PRO SINDACO. ANCHE KIM JONG-UN AFFASCINATO DAL LAVORO DI ALCUNI GIORNALI DEL TERRITORIO

Ogni giorno se ne escono con un editoriale, lanciano idee, propongono suggerimenti alla commissione d’accesso o al Ministero dell’Interno, pur di non far sciogliere il Comune di Marano. Si permettono anche di bacchettare le commissioni straordinarie sul lavoro svolto, insomma sono in preda alla follia più assoluta. Non sanno più cosa inventare. Fanno i copia e incolla della legge sullo scioglimento, più che articoli sono delle vere e proprie “leccate” in pieno stile “Corea del Nord”. L’unico obiettivo? Salvare il proprio orticello, salvare il proprio spazio vitale, salvare l’amico al quale sono legati da interessi politici e di parte. Da tempo stanno mettendo a dura prova anche la tv di Stato della Corea del Nord e il leader supremo Kim Jong-un, il quale, dopo averli visti all’opera sul territorio di Marano, starebbe accarezzando l’idea di assumerli a servizio della Repubblica Coreana del Nord, come giornalisti di regime. “Sono troppo bravi e seguono gli ordini senza batter ciglio, sono perfetti per propagandare il mio lavoro”, avrebbe detto Kim.

Ovviamente, come nostro solito fare, abbiamo messo in guardia anche Kim, spiegandogli che uno dei tre, da anni, bazzica al fianco dei sindaci che hanno governato la città: due di questi sono stati sciolti per mafia, uno è stato arrestato e condannato, e uno si è ritrovato in casa la commissione d’accesso dopo un anno e mezzo dal suo insediamento. Insomma un vero portatore di sventure. L’altro è tipicamente un menestrello, ieri al servizio del satrapo, oggi della “prezzemolina” che si crede Nilde Iotti. Non serve a granché, ma diventa pericoloso quando chiede di piazzare i suoi congiunti, infatti è notorio che parla male solo del Comune in cui nessuno dei suoi ha interessi e scagiona dalle critiche quei politici che piazzano i parenti nei posti giusti. “Kim, sient’ a nuj, lasc’ sta, meglio soprassedere, uno porta male e l’altro non serve”. Poi c’è il terzo, che ha interessi solo nel “Festival”, e quindi fa il fesso per non andare alla guerra.

