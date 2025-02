MARANO, BAMBINI SENZA PEDIATRA: L’ASL NOMINA IL SOSTITUTO DI BIFFARO. SI INSEDIERA’ NEI PROSSIMI GIORNI

Condividi

Una buona notizia per le tantissime famiglie che da giorni sollecitano l’arrivo di un nuovo pediatra al posto del dottor Biffaro, il cui contratto è scaduto nei giorni scorsi. Il direttore sanitario del distretto di Marano, dottor Tommaso Girasole, ci ha comunicato che è stata ratificata nella giornata del 26 febbraio la nomina della nuova pediatra, la dottoressa Gabriella Boccia. La pediatra si insedierà ufficialmente nei prossimi giorni, verosimilmente ad inizio della settimana, nelle more del completamento delle ultime questioni burocratico-organizzative. Il dottor Biffaro, in scadenza di contratto, per legge non poteva ottenere un rinnovo dell’incarico. L’Asl ha dovuto indire una manifestazione d’interesse che ha richiesto i tempi tecnici del caso.













