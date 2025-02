Giugliano-Turris: 3-1, grande partenza dei tigrotti ma la Turris lotta fino alla fine

Condividi

164 Visite

Primi minuti di fuoco per il Giugliano, che al De Cristofaro piega una Turris con due piedi in serie D e ancora a rischio esclusione. Pronti, via ed è subito gol per i padroni di casa: al 4′ affondo di Valdesi lungo l’out di destra, palla per Demirovic che di sinistro batte Iuliano. I tigrotti di Bertotto spingono e, nel giro di pochi minuti, realizzano altri due gol con D’Agostino e Nepi. La Turris, generosa e sfortunata, si fa vedere in più di un’occasione nel finale del primo tempo. I corallini non demordono e accorciano le distanze con Boli nella ripresa. Anacoura, portiere dei gialloblu di Giugliano, tra i migliori in campo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews