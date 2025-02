Papa Francesco, critiche ma stazionarie le condizioni del Pontefice. Eseguita Tac al polmone

Condividi

Rimangono critiche ma stazionarie» le condizioni cliniche di Papa Francesco. Il bollettino medico, diramato ogni sera dalla sala stampa vaticana, non presenta novità rispetto a ieri. O meglio, conferma il «lieve miglioramento» registrato ieri perché neanche oggi, si legge, «si sono verificati episodi acuti respiratori e i parametri emodinamici continuano a essere stabili». La novità è la tac di controllo programmata – la terza dal giorno del ricovero del 14 febbraio – per il monitoraggio radiologico della polmonite bilaterale, della quale però non è stato reso noto l’esito, che si presume possa essere decisivo per l’andamento delle terapie. «La prognosi resta riservata», confermano i medici che ieri avevano riferito di alcuni esami di laboratorio migliorati e che la lieve e iniziale insufficienza renale non destava preoccupazione.













