MARANO. TUTTO PRONTO PER LA COMMISSIONE DI ACCESSO AL COMUNE. IL DADO E’ TRATTO, NELLE PROSSIME ORE L’INSEDIAMENTO. L’ENTE RISCHIA IL QUINTO SCIOGLIMENTO PER MAFIA

583 Visite

Manca solo l’ufficialità, che arriverà nelle prossime ore, ma ormai il dado è tratto: il Viminale, su proposta della prefettura di Napoli, ha disposto l’invio di una commissione di accesso agli atti nel Comune di Marano, per accertare eventuali ingerenze – nell’apparato tecnico-politico e amministrativo – della criminalità organizzata. La commissione, che dovrebbe insediarsi tra oggi e domani, resterà in carica per 3 mesi, rinnovabile per altri 3. Al termine del lavoro di indagine sarà stilata una relazione che sarà vagliata nuovamente dagli organi competenti. Solo dopo, il Consiglio dei Ministri, su eventuale proposta del capo del Viminale, potrebbe decretare il quinto scioglimento per mafia dell’assise cittadina. L’invio di una commissione di accesso agli atti a Marano è stata anticipata nei mesi scorsi e nelle ultime settimane da Terranostranews, come sempre sul pezzo, al netto degli insulti e offese ricevuti da determinati ambienti, anche politici.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews