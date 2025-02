Sanremo 2025, la diretta della prima serata. Clerici si commuove per Frizzi

72 Visite

All’Ariston è tornato Carlo Conti dopo il “regno” di Amadeus durato cinque anni. Il conduttore toscano questa volta sarà affiancato da diversi co-conduttori e diverse co-conduttrici. Questa sera spazio a un protagonista assoluto come Gerry Scotti che di fatto per una sera sarà in Rai, lui, volto storico di Mediaset. Ma c’è anche il ritorno di Antonella Clerici, la donna che più di tutte è stata sul palco dell’Ariston. La musica? Sono 29 i big in gara. Grande attesa per Giorgia, Fedez, Cristicchi, Brunori Sas e tanti altri. E in questa edizione, come ha sottolineato Carlo Conti, nessuno spazio ai monologhi e alla politica. A vincere sarà solo la musica. In fondo a questo diretta troverete sempre la scaletta con l’ordine d’uscita dei cantanti.

Ore 21.21 – Irama torna all’Ariston con “Lentamente”

Ore 21.18 – Tutti in piedi all’Ariston: grandissima commozione per il ricordo di Fabrizio Frizzi

Ore 21.17 – Entra in scena Antonella Clerici

Occhiali da sole sul volto per Gerry Scotti e Carlo Conti, arriva la co-conduttrice: un vestito scintillante.

Ore 21.10 – È il momento di Noemi

La cantante ha davvero lasciato l’Ariston senza fiato. La sua esibizione è stata perfetta e gli applausi scroscianti hanno sottolineato il grande successo di “Se ti innamori muori”

Ore 21.05 – È il momento di Rkomi con “Il ritmo delle cose”

Ore 21.00 – Momento storico: Gerry Scotti sul palco dell’Ariston

“Caro Carlo le cose dobbiamo dirci le cose in faccia. Sono grato a te per avermi chiamato”. Poi ringrazia anche Mediaset

Ore 20.53 – È il turno di un grande ritorno: Francesco Gabbani ancora all’Ariston

Ore 20.52 – Carlo Conti fa sbancare gli scommettitori

In queste ore i bookmakers si erano avventurati nel pronostico tra una cravatta e un papillon per il conduttore. Ora è arrivata la risposta a chi ha scommesso qualche euro sugli accessori del look del conduttore. E da qualche parte si festeggia.

Ore 20.50 – Si esibisce Gaia, la prima cantante in gara con “Chiamo io chiami tu”

Ore 20.46 – Problemi con l’audio

Pronti via e slata subito l’audio al Festival. Pochi secondi ma son bastati per far scattare i commenti feroci sui social

Ore 20.35 – Antonella Clerici in vestaglia al Tg1, social scatenati

La conduttrice si presenta con una vestaglia al Tg1 e i social subito la mettono nel mirino. Lei zittisce tutti: “Non voglio svelare il mio abito”

Ore 20.34 – Tamberi all’Ariston con Jovanotti

Il fuoriclasse del salto in alto ospite stasera del festival di Carlo Conti. Pensato per lui un momento di interazione con il cantante all’interno della sua performance. L’azzurrò conferme













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews