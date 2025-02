Villaricca, Pensavo fosse amore e invece era un calesse. “Sindaco Gaudieri senza numeri, ma non si schioda”

“Pensavo fosse amore e invece era un calesse” (Massimo Troisi) Ildel 6 febbraio 2025, dove si è discussa ladel Sindaco Gaudieri, si è concluso con un pareggio, 12 voti a favore e 12 contro. E’ stata certificata ancora una volta la paralisi dell’Amministrazione comunale che, per proprie responsabilità politiche e amministrative, sostanzialmente non ha più i numeri per governare. A nome della coalizione dei “Responsabili per Villaricca”, ho riproposto al Sindaco la nostra disponibilità a sostenere una nuova “giunta di salute civica”, per affrontare insieme i problemi di Villaricca e far uscire la città dalla palude nella quale la stanno facendo affondare Nel link allegato il mio intervento introduttivo, registrato “artigianalmente” in proprio, visto il boicottaggio dell’Amministrazione comunale verso la trasmissione in diretta streaming dei lavori del consiglio comunale. Speriamo che questa indecorosa vicenda non abbia come titolo un altro grande film di Massimo Troisi “Non ci resta che piangere”