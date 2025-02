Chiesta la semi libertà per Chico Forti

125 Visite

La notizia sta già rimbalzando sui media. Chico Forti, l’ex campione di windsurf e produttore televisivo condannato nel 2000 all’ergastolo dal tribunale della Florida per l’omicidio dell’australiano Dale Pike, potrebbe tra qualche mese uscire dal carcere e, magari, intraprendere una carriera da pizzaiolo. A rivelarlo è lo zio Gianni, che parlando al Corriere del Trentino, ha annunciato che è stata chiesta la semilibertà per il nipote. “Speriamo che il Tribunale di sorveglianza dia l’ok in tempi brevi e che Chico possa iniziare finalmente la sua terza vita. Ha seguito un corso da pizzaiolo da quando è rientrato in Italia. Poi i progetti sono tanti. È sempre stato sportivo, un eclettico. Ha la forza per affrontare una terza vita”, ha dichiarato.













