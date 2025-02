Influenza, 1 milione di italiani a letto

152 Visite

Sale ancora il numero di casi di influenza nella quarta settimana del 2025 (dal 20 al 26 gennaio) e l’incidenza supera la soglia di “alta” intensità. Il livello d’incidenza in Italia è salito infatti a 17,3 casi per mille assistiti (15,9 nella settimana precedente).

In sette giorni oltre un milione di italiani, per l’esattezza 1.021.000, sono stati colpiti dai virus, per un totale di circa 8.810.000 a partire dall’inizio della sorveglianza. Lo evidenzia l’ultimo rapporto RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, appena pubblicato. L’incidenza è in forte aumento solo nelle fasce di età pediatrica, soprattutto nei bambini sotto i cinque anni di età, in cui è pari a 43,6 casi per mille assistiti (34,8 nella settimana precedente). Stabile nei giovani adulti e negli anziani.













