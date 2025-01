931 Visite

Riaperta oggi, dopo oltre due anni, polemiche, ritardi e situazioni strane, via Vallesana. Lavori ultimati, con qualche giorno di ritardo, ma finalmente si riapre. A comunicarlo la polizia municipale di Marano. Ora si spera si possa fare qualcosa per corso Vittorio Emanuele. Unica nota dolente: la condizione della strada, non asfaltata, è quella che è.













