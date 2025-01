Maltempo, disastro pioggia a Firenze

196 Visite

La pioggia, a tratti davvero intensa, ha messo in difficoltà Firenze, trasformando alcune strade in veri e propri fiumi. Il maltempo, che ha colpito il capoluogo toscano nelle ultime ore, ha causato allagamenti in diverse zone della città, con notevoli disagi per residenti e automobilisti.

Tra le aree più colpite si segnalano via dei Serragli e via San Domenico, dove l’acqua ha invaso la carreggiata rendendo difficile il transito. Scene simili si sono registrate in altre vie cittadine, con difficoltà nel deflusso delle acque, tra queste anche Porta Romana dove l’acqua è fuoriuscita dai tombini.













