Proteggi la tua salute in inverno: come prevenire la bronchite?

Siamo nel pieno della stagione invernale e il maltempo unitamente ad un freddo pungente, può far aumentare inevitabilmente le infiammazioni alle vie respiratorie. Tra queste, la bronchite è una delle più comuni. Ma cosa si nasconde dietro questa infiammazione dei bronchi? E soprattutto, come possiamo prevenirla e curarla al meglio?

I sintomi più comuni della bronchite sono tosse persistente (spesso accompagnata da produzione di muco), febbre, affaticamento e stanchezza, difficoltà respiratorie e sensazione di oppressione al torace.

Per confermare la diagnosi e valutare la gravità della malattia potrebbero essere richiesti accertamenti diagnostici più specifici, quali:

𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗮𝗻𝗴𝘂𝗲: per capire se c’è un’infiammazione nel corpo; 𝗘𝘀𝗮𝗺𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗲𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼: per vedere se ci sono dei batteri che causano l’infezione;

𝗥𝗮𝗱𝗶𝗼𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗼𝗿𝗮𝗰𝗲: per controllare se i polmoni sono infiammati;

𝗧𝗔𝗖 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗼𝗿𝗮𝗰𝗲: un esame più preciso per vedere bene i polmoni e le vie aeree;

𝗣𝗿𝗼𝘃𝗲 𝗱𝗶 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗶𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮: per misurare quanto bene funzionano i tuoi polmoni.

Ma come possiamo prevenire l’incalzare di questa infezione?

In caso di bronchite cronica smettere di fumare è fondamentale; ma più in generale per difendersi da questa infiammazione, quando parliamo soprattutto di bronchite acuta possiamo aiutarci lavandoci spesso le mani, utilizzando mascherine protettive quando necessario, evitando ambienti affollati (soprattutto nei periodi di maggiore diffusione dei virus), proteggendo le vie respiratorie dal freddo e dall’aria inquinata (anche con l’aiuto di una semplice sciarpa), rafforzando il sistema immunitario attraverso un’alimentazione sana ed equilibrata, praticando regolare attività fisica oltre alla vaccinazione antinfluenzale, quando indicato dal piano nazionale prevenzione.

Presso la nostra struttura è possibile effettuare tutte le indagini diagnostiche necessarie per una diagnosi ed un’accurata valutazione. I nostri specialisti sono a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno













