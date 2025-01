Salis può perdere l’immunità: il caso arriva al Parlamento Europeo

155 Visite

La commissione Affari legali del Parlamento europeo (Juri) discuterà giovedì 23 gennaio per la prima volta la richiesta di rimozione dell’immunità parlamentare a Ilaria Salis avanzata dal governo ungherese a fine ottobre. Un passaggio in cui dovrebbe essere decisa convocazione dell’eurodeputata di The Left. L’audizione, dati i tempi della commissione, potrebbe essere calendarizzata a febbraio. La seduta prevede una presentazione da parte del relatore Adrian Vázquez Lázara (Ppe) nominato dalla stessa commissione Juri. Successivamente l’eurodeputata può essere invitata per essere ascoltata dalla commissione e si terrà uno o più scambi di opinioni. Verrà poi redatta una bozza di relazione con raccomandazione preparata dal relatore e votata a porte chiuse in commissione.

Infine, il Parlamento europeo si esprimerà con una votazione in Aula sulla raccomandazione della Juri alla plenaria più vicina e la presidente dell’Eurocamera informa l’autorità richiedente e l’eurodeputata dell’esito.

La bozza di relazione diventa pubblica un giorno prima del voto plenario. L’esito della richiesta di revoca di immunità – spiegano fonti parlamentari – non ha nulla a che vedere con la procedura giuridica e non determina la colpevolezza o fondatezza delle accuse, ma solo se esiste fumus persecutionis, ovvero se la richiesta è motivata politicamente. Solo in questo caso la plenaria può decidere di non revocare l’immunità. La procedura in Juri dura un tempo indeterminato e può includere l’audizione dell’europarlamentare in questione, aggiunge la fonte.

Il deputato o la deputata rimane in carica anche in caso di revoca dell’immunità, in quanto il mandato di un deputato al Parlamento europeo è un mandato nazionale e non può essere revocato da un’altra autorità. Di fatto la revoca dell’immunità non equivale a una sentenza di colpevolezza, ma consente alle autorità giudiziarie nazionali di procedere nello svolgimento di un’indagine o di un processo. Poiché i deputati al Parlamento europeo sono eletti in base alla legge elettorale nazionale, se sono giudicati colpevoli di un reato spetta alle autorità dello Stato membro decidere sull’eventuale decadenza del suo mandato.













