L’ex campione mondiale Eric Young a San Giorgio a Cremano per un grande show di wrestling

Il grande wrestling torna a Napoli: sabato 15 febbraio alle 17.30 in villa Bruno, San Giorgio a Cremano, si terrà lo spettacolo “I Miti del Wrestling: Wild and Young”, in cui lotterà l’ex due volte campione mondiale Eric Young, per la prima volta in Italia. Young, conosciuto anche come “the World Class Maniac” nella sua carriera mondiale ha lottato in WWE, TNA ed in altre importanti compagnie mondiali, dove ha sempre fatto incetta di titoli.

Lo show vedrà esibirsi anche il talento inglese Levi Muir, il wrestler statunitense Joe Ocasio, il campione dell’Unione Europea Flavio Augusto, che difenderà la sua cintura, ma anche i migliori lottatori italiani, come Fabio Ferrari e Karim Brigante. Nella card anche un match femminile tra Miss Monica, già vista in WWE, e l’astro nascente Camilla, conosciuta anche come “la bambola assassina”. E’ prevista anche una battle royal, un match con più lottatori in un uno contro uno alla fine del quale prevarrà un solo vincitore.

I biglietti sono in vendita su Ticketone ed hanno prezzi popolari. I bordoring sono ormai in via di esaurimento: l’evento sarà a numero chiuso, disponibile per solo duecento persone.

“In Italia stiamo vivendo un nuovo boom del fenomeno wrestling ed il debutto nel nostro Paese del leggendario Eric Young ne è la riprova – afferma il general manager de I Miti del Wrestling, Michele M. Ippolito – Stiamo preparando uno show per famiglie in una delle location più belle d’Italia, con grandi nomi internazionali e ad un prezzo incredibilmente contenuto e ne siamo orgogliosi.”

Il wrestling è una disciplina che unisce sport e spettacolo ed ha visto emergere e diventare famosi in tutto il mondo personaggi come Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Eddie Guerrero, “The Rock” Dwayne Johnson e John Cena. I protagonisti del wrestling sono pronti a dare prova delle proprie abilità anche a San Giorgio a Cremano. I biglietti sono disponibili qui: https://www.ticketone.it/artist/wrestling/i-miti-del-wrestling-3788504/













