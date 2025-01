Marano. Alla Darmon Siani due incontri “d’autore” con Antonio Ferrara

150 Visite

Lunedì 20 gennaio e mercoledì 22 gennaio 2025, lo scrittore Antonio Ferrara, vincitore del premio Andersen nel 2012 con “Ero cattivo” e nel 2015 come illustratore, ha incontrato gli alunni dell’I.C Darmon Siani di Marano di Napoli, nell’ambito del progetto #IOLEGGOPERCHÈ rivolto gli alunni della primaria e della secondaria di primo grado per sensibilizzarli al gusto della lettura attraverso una didattica esperienziale.

In queste due giornate Ferrara, autore e illustratore di romanzi e narrativa per bambini e adolescenti, ha dialogato con i ragazzi sulla lettura come strumento utile e necessario per narrare i disagi e sull’importanza

delle parole come strumento indispensabile per essere ascoltati e capiti dagli adulti.

Lunedì 20 gennaio, nei locali della libreria indipendente L'Acrobata di Mugnano di Napoli, lo scrittore ha tenuto un incontro di riflessione sul libro DIRITTI AL CUORE, dove gli alunni della 4^C, accompagnati dai docenti Barbara Musella, Mariangela Manco e Vittorio Palma, hanno analizzato alcuni dei principali diritti citati nel libro. I giovanissimi lettori, mossi dalla curiosità e dall’emozione di un’esperienza diretta con un importante scrittore, hanno fatto una serie di domande all'autore, che con la sua allegria e semplicità ha risposto andando “dritto al cuore” di ciascuno dei presenti.

Mercoledì 22 gennaio, nella sede centrale dell’Istituto Comprensivo Darmon, alla presenza della Dirigente Scolastica Anita Emmi, Antonio Ferrara ha incontrato gli alunni delle classi della secondaria di primo grado 1^A, 2^A, 2^B e 2^D, coordinati dalle professoresse Fabiana Schiattarella e Roberta Liberati, per un

incontro di riflessione su due romanzi profondi e toccanti quali Ero cattivo e Nemmeno un giorno. In un crescendo di emozioni gli alunni sono stati guidati ad esprimere riflessioni su temi importanti come i disagi sociali, le fragilità adolescenziali, il cyberbullismo ed il femminicidio in un dibattito attivo e intensamente partecipato da tutti gli studenti presenti molto sensibili e motivati.

Tutti i bambini e i ragazzi coinvolti, insieme alle docenti ringraziano la libreria L' ACROBATA e la libraia Monica Fraldi, la Preside Anita Emmi e l’autore Antonio Ferrara per queste giornate intense e ricche di emozioni, di sorrisi, di abbracci, ma soprattutto piene di PAROLE, di AMORE, di ASCOLTO e di GIOIA.

