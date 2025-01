De Luca: “Miracoli in sanità, ma serve una battaglia a Roma”

146 Visite

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha lanciato un appello al Governo durante l’inaugurazione della nuova sede del distretto sanitario a Montecorvino Rovella. Nonostante i notevoli sforzi compiuti dalla Regione, De Luca ha sottolineato le difficoltà che la Campania incontra nel garantire un servizio sanitario efficiente, a causa di una cronica carenza di risorse e personale medico.

“Stiamo facendo miracoli”, ha affermato il governatore, evidenziando come la Campania sia riuscita a fronteggiare l’emergenza Covid meglio di molte altre regioni italiane, nonostante le difficoltà strutturali. Tuttavia, De Luca ha denunciato “una vergogna”: la Campania riceve 200 milioni di euro in meno rispetto alla media nazionale per il fondo sanitario, a fronte di una carenza di 15mila medici.

“Dobbiamo fare una battaglia a Roma con il Ministero della Salute”, ha ribadito De Luca, sottolineando la necessità di un maggiore sostegno economico per garantire ai cittadini campani un servizio sanitario all’altezza.

Investimenti record per la sanità campana

Nonostante le difficoltà, la Regione Campania sta investendo ingenti risorse nella modernizzazione delle strutture ospedaliere. Il 30 gennaio partirà il cantiere per il nuovo ospedale Ruggi d’Aragona, un investimento da quasi mezzo miliardo di euro che permetterà di raddoppiare i posti letto e di offrire servizi all’avanguardia.

“Quello che inauguriamo a Salerno è il primo dei dieci ospedali che realizziamo ex novo”, ha sottolineato De Luca, evidenziando come la Campania sia l’unica regione italiana a intraprendere un’opera di riqualificazione così vasta del proprio sistema sanitario.

La carenza di personale medico: un problema nazionale

La carenza di personale medico è un problema che affligge l’intero sistema sanitario nazionale, ma in Campania la situazione è particolarmente critica. Nonostante i concorsi indetti dalla Regione, sono in pochi i medici disposti a lavorare nelle strutture campane.

“A volte facciamo i concorsi, ma i medici non si presentano”, ha lamentato De Luca, sottolineando la necessità di incentivare l’immissione in ruolo dei giovani medici e di migliorare le condizioni di lavoro del personale sanitario.













