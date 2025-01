Napoli. Piazza Garibaldi: prima tenta di rapinare un esercente commerciale poi aggredisce i poliziotti. Arrestato dalla Polizia

147 Visite

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per tentata rapina aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale un 37enne tunisino con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi sono stati avvicinati da alcuni passanti i quali hanno indicato loro un soggetto che, con in mano delle forbici, si stava allontanando frettolosamente verso via Firenze. Pertanto, gli operatori lo hanno raggiunto e, non senza difficoltà, lo hanno bloccato e disarmato.

I poliziotti hanno successivamente accertato che il prevenuto, poco prima, dopo aver fatto ingresso in un minimarket di corso Novara, aveva minacciato con l’uso delle forbici il proprietario pretendendo l’incasso; ma, quest’ultimo, era uscito dal locale riuscendo, così, a mettere in fuga il rapinatore.













