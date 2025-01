Tregua a Gaza, Trump dà l’annuncio ed esulta: “Risultato storico raggiunto grazie alla mia vittoria”

120 Visite

Raggiunto l’accordo per la restituzione degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas. A comunicarlo è Donald Trump che con un post sul suo social network Truth Social si intesta l’approdo all’intesa per una tregua a Gaza. “Saranno rilasciati a breve. Grazie!”, scrive il presidente eletto, presente – stando a quanto riporta NBC – ai negoziati per il cessate il fuoco assieme agli inviati di Joe Biden.

Trump si intesta il successo. Blinken: “Il quadro era stato presentato a maggio”

“Questo epico accordo di cessate il fuoco avrebbe potuto realizzarsi solo in seguito alla nostra storica vittoria di novembre, poiché ha segnalato al mondo intero che la mia amministrazione avrebbe cercato la pace e negoziato accordi per garantire la sicurezza di tutti gli americani e dei nostri alleati”, ha ricordato il tycoon. “Immaginate tutte le cose meravigliose che accadranno quando tornerò alla Casa Bianca e la mia amministrazione sarà pienamente confermata, così da poter garantire altre vittorie per gli Usa”, ha aggiunto mentre il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha spiegato che l’accordo proposto si basa su un quadro presentato dall’amministrazione Biden a maggio. Nel frattempo migliaia di persone in tutta Gaza hanno celebrato il cessate il fuoco: gli ostaggi saranno rilasciati nei prossimi minuti.













