CASORIA. TARI 2024: L’AMMINISTRAZIONE CASILLO-BENE CREA UNA DISPARITÀ INACCETTABILE!

Durante la recente Commissione di Controllo e Trasparenza, presieduta da Ernesto Valiante, è emerso un preoccupante aumento della tariffa sui rifiuti (TARI) per il 2024. Questa decisione ha suscitato legittime proteste tra i cittadini, esasperati da un sistema che ignora le loro esigenze.

I consiglieri di opposizione — Mangani, Valiante e Cristarelli — hanno evidenziato e denunciato che la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 29 aprile 2024, approvata dalla precedente amministrazione e portata avanti dall’attuale giunta Casillo-Bene, ha introdotto un aumento del 100% delle tariffe per le utenze domestiche, mentre per le utenze non domestiche una riduzione del 100%.

Questa disparità inaccettabile penalizza i cittadini onesti, costretti a far fronte a un pesante incremento delle spese, mentre le grandi aziende commerciali beneficiano di costi dimezzati.

È chiaro che questa manovra ha un impatto devastante sulla distribuzione del costo dei servizi, favorendo i già privilegiati e penalizzando i più deboli. La situazione attuale è insostenibile e mette in luce le ingiustizie derivanti dalle scelte irresponsabili delle amministrazioni passate e presenti.

Esigiamo un’immediata revisione e riformulazione delle tariffe inique e un’attenzione reale verso le esigenze dei nostri concittadini. La giustizia sociale deve tornare al centro dell’agenda politica. Non possiamo permettere che la nostra comunità continui a subire le conseguenze di simili scelte scellerate.

Avv Fabio Cristarelli













