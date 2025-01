Clamoroso Napoli, Conte in conferenza: “Kvara ha chiesto la cessione, sono deluso”

183 Visite

Il 18 agosto è lontano ma quel ko, quel pesante 3-0 subito contro l’Hellas al Bentegodi, brucia ancora. Era un Napoli agli albori della cura Conte e quel passo falso accese subito la spia rossa delle emergenze. E invece proprio da lì, dalla presa d’atto che ne conseguì, è iniziato il cammino che ha portato gli azzurri sin qui. Ora, un girone dopo, il Napoli è in vetta alla classifica ma Conte deve fare i conti con il caso Kvaratskhelia che il tecnico non solo non ha nascosto, ma ha messo pubblicamente in piazza senza giri di parole: “Kvaratskhelia ha chiesto la cessione, ho parlato con il ragazzo che me lo ha confermato. Sono deluso, non sono riuscito a convincerlo del nostro progetto, ma ora faccio un passo indietro. Non posso costringere nessuno a rimanere, se non dovesse partire – sia chiaro – non sarà per mia volontà”.

Kvaratskhelia al Napoli è più di un giocatore: cosa sta cambiando? Rischiate di togliervi tanto?

Non amo dire bugie. Stiamo parlando di un calciatore importante e che quest’estate quando ho parlato con il presidente ho chiesto come certezza tecnica. Ho preteso che alcuni giocatori venissero confermati e Khvicha era uno di questi, considerando che l’intenzione del giocatore era di essere ceduto e non era l’unico. Sei mesi fa il lavoro che ho dovuto fare è stato cercare di convincere i giocatori per me fondamentali a rimanere, ma in tanti volevano prendere altre strade. Oggi sono contenti di restare e sposare questo progetto. Kvaratskhelia ha chiesto di essere ceduto, il giocatore mi ha confermato questa situazione. Provo una grande delusione dopo aver speso sei mesi a cercare di farlo sentire al centro del progetto, invece siamo al punto di partenza. Sono deluso perché non sono stato così incisivo nel convincere le parti ad andare avanti insieme e ora devo fare un passo indietro, non posso tenere con le catene chi non vuole rimanere. L’ho già fatto quest’estate. La situazione la risolvano il club, il giocatore e il suo entourage. Io non pongo alcun veto alla sua cessione ora, l’ho fatto quest’estate perché pensavo di convincere il ragazzo del progetto, ma non ci sono riuscito. Khvicha non è disponibile contro il Verona.













