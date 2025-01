Quarto, monta la polemica sull’affidamento della manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. La minoranza: “Come sono state sorteggiate le imprese? Faremo accesso agli atti”

100 Visite

Scoppia la polemica a Quarto su un affidamento disposto dall’ufficio tecnico comunale. La minoranza avrebbe sollevato grosse perplessità su una procedura al termine della quale sarebbe stata affidata la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici mediante accordo quadro, ad un’impresa del territorio.

Da una verifica sul Portale dei dati aperti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, interrogando il Cig di gara: B4A99FC964, è emerso che la procedura è stata pubblicata il 9 dicembre 2024, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata dopo 48 ore (11/12/2024). Attualmente non risulta ancora inserito il nominativo dell’operatore economico, seppur nella determina registro generale nr. 1937 del 31/12/2024, sia stata individuata l’impresa “R.A.I.R.A. GROUP srl”.

Un altro punto di domanda è il seguente: se trattasi di procedura negoziata, con invito di 5 operatore economici, scelti dalla stazione appaltante (senza un chiaro e specifico criterio), possibile che proprio l’impresa che ha ottenuto l’aggiudicazione non fosse in possesso dei requisiti per partecipare e abbia dovuto ricorrere all’istituto dell’avvalimento?

Nella determina, inoltre, non viene menzionato il protocollo della comunicazione antimafia trasmessa alla Prefettura di Napoli, obbligatoria per lavori di importo superiore ai 150.000 mila euro, nè quello dell’eventuale iscrizione nella white list della Prefettura. La minoranza, capeggiata da Vincenzo Sabatino e Massimo Carandente Giarrusso, è pronta a formalizzare una richiesta di accesso agli atti per visionare l’esito delle verifiche, il carteggio della procedura e il metodo di scelta dei 5 operatori economici.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews