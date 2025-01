Inchiesta rifiuti Marano – Giugliano, salvo il sindaco Pirozzi ma ora è necessaria una commissione di accesso agli atti: intervengano Di Bari e Piantedosi

264 Visite

Alla fine dopo due mesi e passa il Gip del Tribunale di Napoli Nord Vincenzo Saladino ha evitato a Pirozzi, sindaco di Giugliano, la mazzata degli arresti domiciliari o comunque il divieto di dimora, tanto temuto, che comunque avrebbe costretto il primo cittadino a dimettersi.

Nella mega inchiesta sui rifiuti d’oro tra Marano e Giugliano in cui Pirozzi è indagato e su cui pende l’accusa di corruzione, turbativa d’asta e associazione a delinquere, sono ancora tanti gli scenari e gli sviluppi. Di certo le luci e le ombre a Giugliano sono tantissime, le inchieste e misure cautelari che hanno colpito consiglieri e funzionari sono ancora in itinere e potrebbe ancora accadere tanto altro. Il condizionamento mafioso? Non possiamo sbilanciarci su tale punto, ma restiamo fortemente convinti che il Prefetto di Napoli Michele di Bari, senza indugio e senza timore, debba nominare una commissione d’accesso agli atti che è, senz’altro, uno strumento utile per fare chiarezza su alcune vicende amministrative.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews