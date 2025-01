Marano, lettera aperta ai consiglieri di opposizione Izzo e Savanelli. “Quando vi dichiarerete all’opposizione di questa opposizione?”

225 Visite

Lettera aperta, tra il serio e il faceto, ai consiglieri Izzo e Savanelli in primis e, in seconda battuta, ai consiglieri Santoro e De Stefano. Sarebbe il caso, visti gli ultimi accadimenti, che hanno disegnato in maniera plastica una spaccatura ormai netta in seno alla minoranza, che voi vi dichiaraste all’opposizione dell’opposizione.

Le questioni sono chiare, tanto che, di recente, sugli organi di stampa, compreso il nostro, sono apparsi comunicati stampa in cui alcuni oppositori se la prendono con altri oppositori e altri ancora si “vantano” di aver aiutato o collaborato con il sindaco in carica.

Seguiamo la politica cittadina da 20 anni, ma una situazione del genere non la si era mai vista. Badate bene, anche in passato c’erano gli schieramenti trasversali. Le finte opposizioni e le morbide opposizioni sono sempre esistite e sempre esisteranno, ma in passato, quanto meno, si salvaguardava un po’ la forma. C’erano i leader, che sapevano compattare le minoranze e non disgregarle, i consigli comunali infuocati, che culminavano in battibecchi e situazioni al limite della tollerabilità, scontri verbali memorabili tra sindaci ed ex sindaci, polemiche che infiammavano il dibattito, manifesti al vetriolo, interviste non preconfezionate e tanto altro. Alcuni fingevano, altri erano animati da buoni propositi, ma poi, per quieto vivere o interesse, si fermavano sul più bello dopo aver sollevato i polveroni.

Oggi, invece, c’è tanto piattume in giro, scarsa voglia di approfondire le tematiche, molta omologazione e poca voglia di sfogliare, spulciare e capire gli atti. Resta solo Terranostranews come unico strumento di approfondimento di alcune tematiche (camorra, beni confiscati, commissioni di accesso, interdittive antimafia, Puc, lottizzazioni edilizie, disastro rifiuti) o di atti amministrativi che potrebbero essere viziati da errori o che non siano proprio il massimo, almeno sul fronte della legittimità delle procedure.

E allora, cari Savanelli e Izzo, almeno voi che avete i capelli bianchi, una bella vita alle spalle, tra l’altro ricca di soddisfazioni professionali. Proprio voi che ne avete viste tante, ma tante, anche in politica, e che in qualche modo, attraverso qualche comunicato provate ancora ad accendere il dibattito e alimentare riflessioni, considerando l’attuale stato dell’arte, cosa aspettate a dichiararvi – oltre che all’opposizione della giunta Morra – anche all’opposizione di questa opposizione?













