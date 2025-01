Mugnano, nuova giunta: domani i nomi dei nuovi assessori

248 Visite

L’attesa finirà domani, alle ore 11, nella sala giunta del municipio. In quella sede, il sindaco Luigi Sarnataro annuncerà i nomi dei nuovi assessori del suo esecutivo. I rumors della vigilia sono insistenti, ma per ora non ci sono conferme ufficiali. Il primo cittadino, al suo secondo mandato consecutivo e alla guida, da circa 3 anni, di una coalizione di centrosinistra, ha condotto trattative per diverse settimane. Sarnataro è sostenuto da una coalizione ampia e mettere d’accordo le varie anime – almeno sulla carta – non deve essere stata impresa agevole.













