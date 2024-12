178 Visite

Le autorità iraniane hanno arrestato, nove giorni fa, la reporter italiana Cecilia Sala. Più che per le sue interviste, la giornalista sarebbe arrestata per rappresaglia. Il 16 dicembre scorso, infatti, un cittadino iraniano è stato arrestato a Malpensa, con l’accusa di aver contrabbandato tecnologia statunitense usata poi per uccidere dei soldati americani in Giordania.













