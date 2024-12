Arzano. “Spegni i fuochi, accendi la sicurezza”, in campo Scuola, Polizia Locale e Associazione Nazionale Vigili del Fuoco

80 Visite

Martedì 10 dicembre, incontro educativo alla scuola I.C. Karol Wojtyla di Via Volpicelli con l’Associazione nazionale vigili del fuoco e la Polizia locale di Arzano.

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, periodo in cui si verifica il maggior numero di incidenti, talvolta letali che purtroppo coinvolgono con maggiore frequenza i ragazzi, provocati dall’abitudine di accendere petardi e fuochi d’artificio anche illegali, l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco di concerto con i caschi bianchi di Arzano guidati dal colonnello Biagio Chiariello, ha iniziato un’ attività di sensibilizzazione nei plessi scolastici.

Il tema riguarda la prevenzione contro il rischio dei botti vietati avviando una campagna di sensibilizzazione e informazione rivolta soprattutto ai più giovani, ma non solo. Gli esperti illustreranno agli studenti i pericoli derivanti dall’incauto maneggio di giochi pirotecnici, nonché dall’utilizzo di botti illegali, attraverso video realizzati per l’occasione e mostrando loro materiale informativo. Quando si utilizzano i fuochi pirotecnici, non bisogna mai dimenticare le regole imposte dalla legge e quelle suggerite dal buon senso, visto che gli incidenti più gravi derivano quasi sempre dall’uso sconsiderato di prodotti illegali e, soprattutto, che è molto pericoloso maneggiare fuochi inesplosi.

L’iniziativa rientra anche nell’ambito della diffusione della cultura della legalità sul territorio con sede le sedi di istruzione.

Insieme i caschi bianchi e i Vigili del fuoco per una sinergia e collaborazione sinergica.

