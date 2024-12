Napoli, parcheggiatori abusivi: potenziata azione di contrasto. Il bilancio

94 Visite

Intensificazione dei controlli per il contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi e per la

rilevazione delle violazioni al Codice della Strada presso la città di Napoli

Continua la mirata attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi posta in essere dal Comando della Polizia locale, in attuazione di quanto pianificato in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari. Il Comando di Polizia locale con la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e gli Ausiliari dell’ANM – Azienda napoletana mobilità, tra il 25 e il 28 novembre hanno effettuato una serie di azioni mirate che hanno interessato diverse aree della città, in particolare piazza Bisignano e le zone limitrofe, via delle Repubbliche Marinare, via della Villa Romana, via Santa Brigida e strade adiacenti (via R. Leoncavallo, Vico Corrieri, Vico Fico). Sono stati inoltre monitorati via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga, via Antonino Pio all’altezza del Ponte Cumana, via Cornelia dei Gracchi, via Nerva e le aree circostanti. Ulteriori controlli per il contrasto al fenomeno hanno riguardato il perimetro degli ospedali Cardarelli e Santobono con le zone limitrofe, piazza

Municipio, piazza Matteotti e le aree adiacenti, oltre agli ospedali Monaldi e Cotugno, l’;area della Metro Chiaiano, l’ASL Napoli 1 e il carcere di Secondigliano. Particolare attenzione è stata inoltre riservata alla Stazione Centrale FS, corso Meridionale, corso Lucci, via Ferraris e le aree vicine. Sono stati sanzionati 15 soggetti sorpresi a svolgere attività di

parcheggiatori abusivi e 13 denunciati per recidiva. Sono state controllate 58 persone, di cui 21 pregiudicati, 56 veicoli e 24 rimossi, nonché elevati 104 verbali per violazioni al Codice della Strada. Gli ausiliari dell’ANM hanno, altresì, accertato 984 violazioni nelle aree in concessione delimitate dalle strisce blu.

Inoltre, per quanto concerne la rilevazione delle violazioni al Codice della Strada e servizi di

controllo effettuati nell’area metropolitana di Napoli, tra il 23 e il 29 novembre sono stati elevati in totale 4.618 verbali per violazioni al C.d.S., prelevati 292 veicoli – di cui 22 sganciati per l’arrivo del proprietario – e rimossi ulteriori 54 rinvenuti in stato di abbandono.

I controlli continueranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, al fine di

contrastare efficacemente ogni forma di illegalità.













