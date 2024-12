Marano, la storia: “Ho perso il borsello con soldi e documenti mentre mi recavo in guardia medica. Qualcuno di buon cuore e coscienza lo ha restituito. Grazie”

596 Visite

Ieri sera mi sono recata alla guardia medica di Marano a causa di un forte mal di schiena che neanche con una iniezione di toradol e applicazione di cerotto è accennato a migliorare anzi…….,ero accompagnata da mio marito. Dopo aver effettuato la visita nel salire in macchina io dolorante e distratta, non mi sono accorta che avevo fatto cadere in terra il borsello di mio marito contenente soldi, documenti, chiavi di casa e ufficio, carte. Una volta a casa non trovandolo sul sedile dell’auto ci siamo resi conto dell’ accaduto. Siamo tornati nel viale della guardia medica dove eravamo parcheggiati ma non c’era più. Un signore lì in attesa ci ha riferito che un ragazzo che portava a spasso il cane lo aveva raccolto. Inutile i giri fatti per incrociarlo, quindi ci siamo recati dai carabinieri per fare la denuncia. Ci hanno consigliato di aspettare l’indomani magari nel frattempo colui che lo aveva trovato lo avrebbe riconsegnato. Noi scettici e increduli però li abbiamo ascoltati. Ebbene dopo un’ oretta circa nel mentre discutevamo se bloccare il bancomat o aspettare e mi prendevo gli spergiuri di mio marito, bussano al citofono, ci guardiamo e speriamo! Rispondo ed erano i carabinieri che ci riportano il borsello che gli era stato portato in commissariato da questo signore. Non mi hanno detto per privacy chi fosse ma solo che era una brava persona. Ho raccontato tutto ciò, nonostante non sono amante di fare post, solo per poter ringraziare questa persona chiunque sia, per noi è doveroso. Non ho altro modo e non so se mai gli arriverà il mio ringraziamento, ma chiedo di provarci insieme divulgando questo mio messaggio condividendolo ai vostri amici di Facebook. Esistono ancora brave e oneste persone a Marano, bisogna crederci e ringraziare quando occorre!

GRAZIE MILLE CHIUNQUE TU SIA!

Post pubblicato su Facebook da Marika Sica













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews