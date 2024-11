Marano, le mamme della Borsellino ci riscrivono: “Gatti, aiuole non curate e miasmi: ecco gli aggiornamenti”

Gentile direttore, le inoltro gli ultimi aggiornamenti riguardo la questione gatti malati e pulizia aiuole plesso Borsellino. Grazie all’intervento di una volontaria, P., alcuni gatti malati sono stati recuperati e messi in sicurezza quindi si è richiesto l’intervento da parte del Comune per la pulizia delle aiuole. Dopo molte segnalazioni finalmente hanno iniziato la potatura alberi ma non ancora completata e si spera che intervengano anche per la pulizia e sanificazione delle aiuole in cui versano residui di cibo ed escrementi di animali, accumulati nei mesi. E che emanano cattivi odori. Noi mamme ci stiamo mettendo molto impegno per tenere l’ambiente pulito, sano e accogliente per i nostri figli. Speriamo nell’interesse e impegno del comune per fare altrettanto.