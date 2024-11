SONDAGGIO POST REGIONALI, CHI SALE E CHI SCENDE. ECCO I DATI DI SWG

94 Visite

Dopo le Regionali gli equilibri politici su scala nazionale non cambiano. Secondo i dati dell’ultimo sondaggio Swg di La7, Fratelli d’Italia resta il primo partito davanti a tutti gli altri con oltre il 29 per cento dei consensi. Lieve calo dello 0,2 per cento, ma il partito di Giorgia Meloni resta saldamente in testa. Sale dello 0,5 per cento il Pd di Elly Schlein che stacca sempre di più i Cinque Stelle fermi all’11 per cento con i dem al 22,1.

A quanto pare il trambusto della costituente, la defenestrazione di Grillo e anche la richiesta di rivotare da parte del garante dei pentastellati non ha smosso un solo zero virgola in favore di Giuseppi, al momento. Per quanto riguarda le altre due forze di peso del centrodestra va sottolineato l’8,9 per cento di Forza Italia e l’8,7 della Lega. In lieve flessione Sinistra Italiana e Verdi che perdono lo 0,1 per cento posizionandosi all’6,8 per cento. Per quanto riguarda i partiti minori, in lieve aumento Azione (+0,2%); Italia Viva e Sud chiama Nord (+0,1). Flettono leggermente +Europa, Noi moderati e altre liste (-0,1%). Di fatto la coalizione di centrodestra resta abbondantemente davanti al centrosinistra. Ma di certo nelle prossime rilevazioni ci sarà un quadro più chiaro sulle conseguenze di Nova sul Movimento Cinque Stelle.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews