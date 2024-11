MUGNANO-MARANO, LADRI IN AZIONE IN UN CASEIFICIO E AUTO NEL MIRINO DEI VANDALI

884 Visite

Ladri e vandali scatenati tra Mugnano e Marano. Ancora una volta, per l’ennesima volta, i malviventi hanno colpito nel caseificio-bar Principe ubicato nei pressi della ex Rotonda Titanic. Avrebbero asportato cassa dal caseificio, ma il bottino non è stato ancora quantificato. I ladri hanno agito nella notte. Mentre in via Adda, a Marano, ancora auto distrutte e finestrini divelti. La situazione è da tempo, in tutta la provincia, praticamente fuori controllo.













