PIROZZI BATTE MORRA. IL SINDACO DI CALVIZZANO ENTRA NEL DIRETTIVO ANCI NAZIONALE. QUELLO DI MARANO SOLO NEL REGIONALE

Il sindaco di Marano Matteo Morra ha annunciato attraverso i suoi canali social di essere stato nominato componente del direttivo regionale dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Capita però che a distanza di pochi kilometri un altro Sindaco, quello di Calvizzano, venga nominato nel Direttivo Nazionale dell’ANCI.

Si tratta di Giacomo Pirozzi, esponente di Forza Italia, già sindaco di Calvizzano dal 2004 al 2008, ritornato in sella alla guida del Municipio nel 2020. Il dato è abbastanza chiaro una comunità di circa 12mila abitanti esprimerà una rappresentanza nel direttivo nazionale della principale associazione dei comuni in Italia e avrà la possibilità di interloquire con le alte cariche dello Stato.

Il Piddino Morra, abile decantatore della sinergia istituzionale, si dovrà accontentare del direttivo regionale. Magro, magrissimo bottino per un amministratore anzi un sindaco di una città con più di 60mila abitanti. Ci si aspettava francamente di più per un soggetto presente in pianta stabile nel Partito Democratico da più di 15 anni.

“Continua – ha dichiarato Morra – la sinergia tra Istituzioni che permetterà al nostro territorio, che da troppo tempo è isolato dai ruoli istituzionali extra comunali, di iniziare la risalita e riprendersi il posto che merita nel dialogo politico ed istituzionale a livello regionale”.













