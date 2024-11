Scampia: sorpreso con oltre 1 chilo di droga. La Polizia arresta un 53enne

242 Visite

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 53enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Federico Fellini, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, è entrato in uno stabile nel tentativo di eludere il controllo.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, lo hanno bloccato, non senza difficoltà, all’interno dell’edificio, trovandolo in possesso di un borsone contenente oltre 1 kg di marijuana e 120 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso il controllo presso l’abitazione del predetto dove hanno rinvenuto un altro involucro della stessa sostanza del peso di circa 3 grammi; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.













