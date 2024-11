“La vita a volte capita” di Lorenzo Marone: la presentazione martedì 19 novembre 2024 a Giugliano da Bookstore

44 Visite

“La vita a volte capita” di Lorenzo Marone: martedì 19 novembre 2024, Mondadori Bookstore Giugliano, via Aniello Palumbo n.142.

Mondadori Bookstore di Giugliano è lieta di annunciare che martedì 19 novembre 2024 si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Lorenzo Marone “La vita a volte capita”.

In questa occasione ritorniamo ad una forma più intima e familiare: infatti la presentazione si terrà presso la nostra sede ufficiale presso Mondadori Bookstore Giugliano, in via Aniello Palumbo n.142. L’evento avrà inizio alle ore 18.30 e con l’autore dialogheranno Paquito Catanzaro e Maria Pia Sgariglia.

Il libro:

Questo romanzo ci riporta il personaggio più amato di Lorenzo Marone, Cesare Annunziata, che fa il suo ritorno in un agosto vuoto e soffocante; poca gente è restata a Napoli e il condominio del Vomero dove vive è quasi deserto.

In questo deserto metropolitano l, mentre Cesare porta a spasso il cane lasciatogli dalla figlia incontra Iris, una ragazza dai capelli viola, che negli occhi ha qualcosa di fragile e familiare. È l’inizio di una tenera amicizia in cui Cesare inaspettatamente trova conforto.

D’un tratto ci sono persone di cui deve – e vuole – occuparsi, e questo lo fa sentire felice.

D’un tratto, non c’è più da rimuginare, ma da agire, da aiutare. Perché la vita a volte capita quando meno te lo aspetti, e bisogna trovare il coraggio di afferrarla al volo.

Lo scrittore dialogherà con Paquito Catanzaro e Maria Pia Sgariglia e, al termine della presentazione l’autore sarà disponibile per firmare le copie del libro.

Dettagli dell’evento:

Martedì 19 novembre 2024

Ore 18.30

Mondadori Bookstore via Aniello Palumbo 142 Giugliano













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews