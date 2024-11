Masseria Ferraioli ad Afragola, il vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli Giuseppe Cirillo presente alla cerimonia di consegna dell’immobile destinato ad accogliere donne vittime di violenza

233 Visite

“Oggi la presenza della Città Metropolitana di Napoli rappresenta un gesto di grande vicinanza al Comune di Afragola e, soprattutto, alla Masseria Ferraioli che nasce nel bene confiscato alla camorra più grande dell’area metropolitana di Napoli restituito alla collettività: una superficie di circa 12 ettari, pari a 120mila metri quadri in cui sono stati realizzati orti urbani, coltivati da oltre 300 famiglie dell’hinterland napoletano. A questa gestione virtuosa del bene, intitolato ad Antonio Esposito Ferraioli, cuoco, scout e sindacalista della CGIL, vittima innocente della camorra, portata avanti da una rete di associazioni oggi si aggiunge un centro per le donne vittime di violenza. L’odierna consegna delle chiavi dell’immobile rafforza ulteriormente questo presidio di legalità a cui non faremo mancare la nostra vicinanza e il nostro sostegno” afferma Giuseppe Cirillo, vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli presente alla cerimonia inaugurale alla quale hanno partecipato il prefetto di Napoli Michele Di Bari, il sindaco di Afragola Antonio Pannone con la vicesindaca Pina Castiello, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, don Maurizio Patriciello, parroco della parrocchia di San Paolo Apostolo a Caivano, Giovanni Russo, direttore dell’associazione temporanea di scopo che gestisce la Masseria “Antonio Esposito Ferraioli”, Maria Antonietta Troncone Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord e Francesco Silvestro Presidente della Commissione Bicamerale per gli Affari Regionali. Numerose le presenze istituzionali, con diversi sindaci dell’area nord tra cui il sindaco di Casoria Raffaele Bene, la sindaca di Arzano Cinzia Aruta e il sindaco di Casalnuovo nonché consigliere metropolitano Massimo Pelliccia, e la consigliera metropolitana Marianna Salierno. Presente anche il sindaco di Caserta Carlo Marino presidente di Anci Campania.

Sono intervenuti anche i massimi rappresentanti territoriali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, la Polizia di stato Commissariato di Afragola, la Polizia locale di Afragola e le scolaresche del territorio che hanno intonato l’Inno d’Italia, mentre sulle note dell’Agnus Dei cantato da sue sorelle soprano è stata svelata l’immagine della Madonna di Santa Maria di Costantinopoli della Chiesa di S Maria la Nova detta “Scafatella”.

Toccante la testimonianza di Mario Ferraioli, fratello di Antonio Esposito Ferraioli a cui è intitolato il bene.

E' possibile scaricare le immagini della giornata sulla pagina Fb della Città Metropolitana di Napoli al seguente link













