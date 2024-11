Quarto. Esplosione in casa causata da petardi: ferita una persona. Vigili del fuoco sul posto

990 Visite

Un boato udito fino a centinaia di metri di distanza. A Quarto, in via Santa Maria, nei pressi di una pizzeria, è stata registrata un’esplosione in un appartamento. Una persona è rimasta ferita, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo i primi accertamenti eseguiti dai carabinieri della locale tenenza, l’esplosione sarebbe stata originata da alcuni petardi stoccati nei locali. Le indagini dei militari dell’Arma proseguono. Sul posto sono accorse diverse pattuglie dei vigili del fuoco e mezzi del 118.













