Delitto Vassallo, dopo 14 anni la verità: arrestato il colonnello Fabio Cagnazzo e altri appartenenti all’Arma

Ci sono voluti 14 anni per avere una vera svolta nell’omicidio di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, in Cilento (Salerno), ucciso a colpi di pistola, proprio nella sua cittadina, il 5 settembre del 2010. Gli arresti sono stati operati nella mattinata di oggi, giovedì 7 novembre, dai carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) di Roma, coordinati dalla Procura di Salerno: gli arrestati sono Giuseppe Cipriano, Romolo Ridosso, Fabio Cagnazzo e Lazzaro Cioffi.

Arrestato il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo

Nel caso degli ultimi due, si tratta di un carabiniere e di un ex carabiniere: Cagnazzo è un colonnello dell’Arma, mentre Cioffi è un ex carabiniere, già condannato per reati in materia di stupefacenti. Cipriano, invece, è titolare di una sala cinematografica a Scafati, mentre Ridosso è ritenuto legato al clan omonimo, attivo nella zona proprio di Scafa













