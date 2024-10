Pomigliano, Ottaviano e Cimitile: la prefettura emette cinque interdittive antimafia. Ma sono ex novo o conferme? Non è spiegato

216 Visite

Prosegue l’intensa attività di prevenzione antimafia, svolta dalla Prefettura con il

supporto delle Forze dell’ordine e della Divisione Investigativa Antimafia.

Negli scorsi giorni il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha adottato 5 ulteriori

interdittive antimafia nei confronti di altrettante ditte, operanti nei settori dell’attività

di locazione di beni, autotrasporto merci in conto terzi, commercio all’ingrosso e al

dettaglio, importazione e esportazione, distribuzione e vendita di cemento, mattoni,

ponteggi di legno, realizzazione, impianto e gestione di opifici per la produzione e

vendita di calcestruzzi, lavori edili con sede nei comuni di Pomigliano d’Arco,

Ottaviano e Cimitile.

L’articolata azione messa in campo è finalizzata alla salvaguardia dell’ordine

pubblico economico, alla tutela della libera concorrenza fra le imprese e ad assicurare

il buon andamento della Pubblica Amministrazione.













