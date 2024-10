MARANO, SCANDALO UFFICIO IGIENE URBANA. ORA MORRA DIMOSTRERA’ DI AVERE UN PO’ DI CORAGGIO? CAMBIERA’ IL VOLTO DELL’UFFICIO O FARA’ FINTA DI NULLA?

445 Visite

E ora il sindaco Matteo Morra, se ha preso coscienza della situazione, grave, dimostri un minimo di coraggio nel modificare tutto all’ufficio igiene urbana, a partire naturalmente dagli indagati, che avranno tutto il modo e l’opportunità di dimostrare la loro estraneità ai fatti, ma ora non possono stare più lì. Dimostri il minimo di buon senso andando a spulciare tutti i recenti affidamenti diretti al settore igiene urbana, a ditte citate nell’ordinanza emessa da Napoli nord, come denunciato di recente da Terranostranews. Dimostri un minimo di buon senso e coraggio chiedendo all’attuale ditta di verificare tutte le procedure per l’assunzione degli stagionali e verificare se all’interno dell’elenco vi siano soggetti imparentati con camorristi o con politici locali indagati o finiti nel decreto di scioglimento del Comune per infiltrazioni camorristiche. Dimostri di avere buon senso e desideroso di trasparenza con i fatti, non con i silenzi e le dichiarazioni di facciata. Dimostri di non essere presuntuoso e non faccia finta di nulla solo perché lo scrive Terranostranews. Morra, vediamo se lei ha gli attributi politici per dare una sferzata a certi comparti amministrativi finiti nel vortice giudiziario.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews