Napoli-Lecce, ballottaggio Kvara-Ngonge

Dall’infermeria azzurra arrivano buone notizie per Antonio Conte: è pienamente recuperato Alex Meret che potrà tornare tra i pali, dopo che si era preferito non rischiarlo ad Empoli. In difesa sulle corsi laterali capitan Di Lorenzo e il ritorno di Olivera, al centro uno tra Buongiorno e Rrahmani potrebbe tirare il fiato in vista dell’impegno infrasettimanale, si preparano quindi Juan Jesus e Rafa Marin. A centrocampo invece, con Lobotka ancora ai box, è confermato il trio Anguissa-Gilmour-McTominay. Anche in attacco tira aria di cambi: è il momento dell’esordio da titolare di David Neres, dall’altro lato Ngonge è in vantaggio su Kvaratskhelia per una maglia dal 1′, mentre il centravanti sarà ancora Lukaku.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Neres, Lukaku, Ngonge. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Rrahmani-Marin 60-40%, Buongiorno-Juan Jesus 60-40%, Olivera-Spinazzola 60-40%, Ngonge-Kvaratskhelia 55-45%

Indisponibili: Lobotka.

LECCE (4-3-3): Falcone; Pelmard, Baschirotto, Gaspar, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Ramadani; Banda, Krstovic, Rebic. Allenatore: Luca Gotti

Ballottaggi: Pelmard-Jean 60-40%, Banda-Morente 55-45%, Rebic-Pierotti 60-40%

Indisponibili: Berisha, Burnete, Bonifazi, Guilbert, Hasa, Marchwinski

Squalificati: Gallo.













