Camorra, chiesti 9 anni per Tony Colombo e Tina Rispoli

Nove anni, tanti quanti quelli trascorsi dall’inizio della loro relazione nel 2015. Solo che stavolta la procura antimafia di Napoli vuole che siano di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. È questa la richiesta formulata dal pm Lucio Giugliano ai danni di Tony Colombo e Tina Rispoli a processo insieme ad altri membri del clan Di Lauro. Una richiesta di pena formulata nel corso delle discussioni per il processo che si sta svolgendo con rito abbreviato. In totale sono 20 gli elementi per i quali, a vario titolo, l’accusa ha chiesto una condanna. La coppia ha, sin dal giorno degli arresti ormai risalenti a un anno fa, richiamato l’attenzione dei media ma tra gli imputati ci sono elementi di primo piano del clan Di Lauro. Partendo dai coniugi, sposatisi con un matrimonio che fece scalpore nel 2019, secondo l’antimafia hanno avuto entrambi un ruolo nelle attività del clan di Secondigliano.













