Casoria: una lite in famiglia. “Il vino è mio!”. Carabinieri arrestano 2 cognati per tentato omicidio

Serata frizzantina e forse caratterizzata anche da qualche bollicina. Siamo a Casoria, manca poco alle 20 e i carabinieri della locale stazione insieme ai militari della sezione radiomobile intervengono in un appartamento del centro per una lite in famiglia.

Andiamo per ordine e spieghiamo bene chi sono i protagonisti della vicenda. Sono in 5 e sono tutti parenti tra loro, tutti incensurati.

Sono 4 cognati più la moglie nonché sorella di 2 di questi.

Hanno rispettivamente 61, 66, 56 e 65 anni gli uomini mentre la donna ha 58 anni. La controversia nasce poco prima di cena e si incattivisce. Al centro della lite la proprietà di alcune damigiane di vino. “Le ho comprate io!” – “I soldi erano i miei!”. Non si arriva a una soluzione sul problema fiaschi e la discussione sfocia nel sangue. Poco prima dell’arrivo dei carabinieri i 4 cognati se le danno di santa ragione e interviene anche la donna.

Il 61enne afferra un coltello e piazza 2 fendenti nel fianco del cognato 56enne. Il terzo cognato – il 66enne – impugna una spranga in ferro e colpisce alla testa il quarto parente, il 65enne.

Durante la lite viene ferita anche la donna, per lei un braccio fratturato.

Arrivati i militari è il momento di chiarire l’evento e raccogliere i cocci.

I feriti ne avranno per 30 e 10 giorni. Le armi sono state sequestrate mentre i 2 assalitori sono stati arrestati.

Gli indagati devono rispondere di tentato omicidio e sono stati trasferiti in carcere.













